HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanı Mnuchin yeni teşvik paketini değerlendirdi Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde maaşlardan alınan vergide bir indirimin olmayacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın insanlara doğrudan ödemelerin hızlıca...

Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanı Mnuchin yeni teşvik paketini değerlendirdi Açıklaması
23.07.2020 18:05 | Son Güncelleme: 23.07.2020 18:05

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye yönelik hayata geçirilmesi planlanan yeni teşvik paketinde maaşlardan alınan vergide bir indirimin olmayacağını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın insanlara doğrudan ödemelerin hızlıca yapılmasını istediğini ifade etti.

Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, görüşmeleri devam eden 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni teşvik paketindeki önceliğinin çocuklar ve istihdam olduğunu hatırlatan Mnuchin, 105 milyar dolarlık kaynağın okulların güvenli bir şekilde yeniden açılması için ayrılacağını söyledi.

Mnuchin, artırılmış işsizlik sigortasının süresinin gelecek hafta dolacağını anımsatarak, teşvik paketinin bir önceliğinin de buna yanıt vermek olduğunu ifade etti.

İşsizlik sigortasının mevcut yapısıyla devam etmeyeceğini belirten Mnuchin, "İnsanlara evde kalmaları için işlerinden daha fazla para ödemeyeceğiz. İş bulamayan insanların makul bir 'maaş ikamesi' aldıklarından emin olmak istiyoruz. Dolayısıyla bu yaklaşık yüzde 70'lik maaş ikamesine dayanacaktır." dedi.

Mnuchin, şirketlerin istihdam sağlayabilmesi için vergi teşviklerinin de olacağını belirterek, Maaş Koruma Programı kapsamında geliri yüzde 50'den fazla düşen şirketlere yönelik ikinci tur desteğin sağlanmasını istediklerini kaydetti.

Hazine Bakanı Mnuchin, Kovid-19 testi için 16 milyar dolarlık yeni fonun sağlanması konusunda anlaşıldığını hatırlattı.

Yeni teşvik paketinde maaşlardan alınan vergide indirim yer almayacağına işaret eden Mnuchin, "Başkanın tercihi insanlara doğrudan ödemeleri hızlıca ağustos ayında yaptığımızdan emin olmak." yorumunu yaptı.

Mnuchin, Kovid-19 salgınına karşı hayata geçirilecek yeni teşvik paketinin 1 trilyon dolar olmasına odaklandıklarını belirterek, sonrasında başka teşvik adımlarının olabileceğinin de sinyalini verdi.

İstikrarlı bir dolar istediklerinin de altını çizen Mnuchin, "Dolar dünyanın rezerv para birimi ve bunu koruyacağız." dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet bekliyorum Politika
CHP'li eski milletvekili Sinan Aygün 8 yıl önce verdiği sözü tutmak istiyor: Erdoğan'ın elini öpmek için davet...
'Meis Adası Türkiye'ye daha yakın' diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi Dünya
"Meis Adası Türkiye'ye daha yakın" diyen Yunan profesör, Yüksek Bilim Konseyi'nden ihraç edildi
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı 3. Sayfa
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı Magazin
Halk plajına giden Burçin Terzioğlu, günlüğü 30 TL olan şezlong kiraladı
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü 3. Sayfa
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı Güncel
Koronavirüs vakalarının arttığı Şanlıurfa'da ekipler denetimleri sıklaştırdı
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi vatandaş, kalbinden bıçaklandı
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
'Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak' diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
"Türkiye'nin yaptıkları cezasız kalmayacak" diyen Macron'a AK Parti'den sert tepki: Yanlış yerde duruyor
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Maaşlarını düzenli almaya başlayan işçiler başkana pankartla teşekkür etti
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Koronanın Bolivya'ya faturası ağır oluyor: 5 günde sokaklardan 420 cansız beden toplandı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Dört araçlık tünelleriyle dünyada bir ilk olan Kuzey Marmara Otoyolu'na sona gelindi
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Cinayet zanlısı eski İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı, Antalya'da yakalandı
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
Çöp konteyneri üzerinden havuzdaki yaşıtlarını izleyen kağıt toplayıcısı çocuğa sürpriz
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
İzmir'in en işlek caddesinde yapılan fuhuş pazarlığı vatandaşları isyan ettirdi
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Gürültü yapan komşusunu uyaran genç, yumruk darbesiyle hayatını kaybetti
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Ünü kent sınırlarını aşan asırlık lezzet Tokat kebabı damak çatlatıyor
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Yüksek Askeri Şura'da 15 Temmuz'un kilit ismi Zekai Aksakallı emekliye sevk edildi
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı, tek kişilik hücreye konuldu
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisinin fotoğrafını ilk kez paylaştı
La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'yu transfer etti
La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, eski Beşiktaşlı Alvaro Negredo'yu transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Real Madrid, Başakşehir altyapısından Deha Sarıahmet'i transfer etti
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 415 lirayla rekor tazeledi
Son Dakika: Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 415 lirayla rekor tazeledi
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Başakşehir'in milli futbolcusu Mehmet Topal: İspanya'ya dönmek güzel olur
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, iddialı mayosuyla takipçilerini ikiye böldü
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Silah zoruyla tecavüzle suçladığı kişiyi gar tuvaletinde öldüren Saliha'ya 12,5 yıl hapis
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Eski HDP'li Tuma Çelik'in tecavüz ettiği kadının avukatı: Dokunulmazlığı kaldırılması için yeterli delil var
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Ömer Çelik Fatih Sultan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Deniz Seki Hande Erçel Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Caner Erkin Aziz Yıldırım Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Mehmet Boynukalın Bien Yapı Ürünleri Doğtaş Kelebek Mobilya Toyota Boshoku Türkiye Otomotiv
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanı Mnuchin yeni teşvik paketini değerlendirdi Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.7.2020 18:08:25. #1.15#
title