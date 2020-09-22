Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den üçüncü çeyrekte güçlü büyüme beklentisi Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den üçüncü çeyrekte güçlü büyüme beklentisi Açıklaması

Son dakika haberine göre ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu yılın üçüncü çeyreğinde "muazzam" bir büyüme beklediklerini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik teşvik paketleri ve ekonomik normalleşmeyle dikkate değer bir toparlanma sağlandığını ancak salgından sert bir şekilde...

Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den üçüncü çeyrekte güçlü büyüme beklentisi Açıklaması
22.09.2020 22:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 22:47

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, bu yılın üçüncü çeyreğinde "muazzam" bir büyüme beklediklerini belirterek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik teşvik paketleri ve ekonomik normalleşmeyle dikkate değer bir toparlanma sağlandığını ancak salgından sert bir şekilde etkilenen endüstriler için ilave desteğin gerektiğini ifade etti.

Mnuchin ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde, Koronavirüs Yardım, Destek ve Ekonomik Güvenlik Yasası'na (CARES) ilişkin sunum yaptı.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Hazine Bakanlığı ve Fed'in sağladığı desteklere dair bilgilendirmede bulunan Mnuchin, "Her Amerikalının mümkün olan en kısa sürede işine dönmesi konusunda kararlıyız." ifadesini kullandı.

Mnuchin, ülke ekonomisinin tarihinin en hızlı toparlanmasını kaydettiğine dikkati çekerek "Üçüncü çeyrekte, güçlü perakende satışları, konut satışları, imalat sanayi büyümesi ve artan ticari faaliyetle desteklenen muazzam bir büyüme göreceğimize inanıyorum." dedi.

"Destek paketinin hala gerekli olduğuna inanıyorum"

ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 24 büyümesinin beklendiğini belirten Mnuchin, hayata geçirilen teşvik paketleriyle toparlanmanın güçlü olduğunu aktardı.

Mnuchin, "CARES Yasası ile birlikte ekonomik normalleşme dikkate değer bir ekonomik toparlanma sağladı, ancak pandemiden sert bir şekilde etkilenen bazı endüstriler için ilave destek gerekebilir." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın işçilere ve işletmelere destek sağlamakta kararlı olduğunun altını çizen Mnuchin, 4'üncü aşama yardım paketini geçirmek için Kongre ile çalışmaya devam ettiklerini anlattı. Mnuchin, "Hedeflenen bir destek paketinin hala gerekli olduğuna inanıyorum ve yönetim iki taraflı bir anlaşmaya varmaya hazır." dedi.

Fed Başkanı Powell'dan da ek destek vurgusu

Fed Başkanı Jerome Powell da Kovid-19 salgınının ekonomik etkileriyle mücadeleye yönelik atılan adımların etkili olduğunu ancak Kongre'nin ekonomik mücadele için daha fazla para harcamasının gerekebileceğini ifade etti.

Ekonomik toparlanmanın olabildiğince güçlü olmasını sağlamak ve ekonominin gördüğü kalıcı zararı sınırlamak için ne kadar sürerse sürsün bankanın tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğunu vurgulayan Powell, istihdam ve genel ekonomik faaliyetin salgın öncesindeki seviyelerinin oldukça altında kaldığını ve ekonominin önündeki yolun belirsiz olmaya devam ettiğini kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Angela Merkel Meral Akşener Halife Hafter Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Seda Sayan Halil Sezai
Spor Babel Tamer Tuna Okan Buruk Hamza Hamzaoğlu Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Çocuk Adana Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den üçüncü çeyrekte güçlü büyüme beklentisi Açıklaması - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 22:50:55. #1.14#
title