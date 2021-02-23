Son dakika haberi | ABD Gıda ve İlaç Dairesi Johnson&Johnson'ın Kovid-19 aşısına acil kullanım onayını görüşecek

Son dakika gelişmesine göre NEW ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 26 Şubat Cuma günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Johnson&Johnson ilaç firması tarafından geliştirilen aşıya acil kullanım onayı verilmesini görüşecek.