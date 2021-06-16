Son dakika haberi... ABD Eğitim Bakanlığı, bir yüksekokulun dolandırdığı binlerce öğrencinin kredi borcunu sildi
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Son dakika haberi... ABD Eğitim Bakanlığı, bir yüksekokulun dolandırdığı binlerce öğrencinin kredi borcunu sildi

Son dakika haberi... ABD Eğitim Bakanlığı, bir yüksekokulun dolandırdığı binlerce öğrencinin kredi borcunu sildi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: NEW ABD Eğitim Bakanlığı, ITT Teknik Enstitute (ITT) isimli yüksekokulun istihdam vaadiyle eğitim kredisi için borçlandırdığı binlerce öğrencinin itirazını uygun gördüğünü ve toplam 500 milyon dolar kredi borcunu sildiğini bildirdi.

NEW ABD Eğitim Bakanlığı, ITT Teknik Enstitute (ITT) isimli yüksekokulun istihdam vaadiyle eğitim kredisi için borçlandırdığı binlerce öğrencinin itirazını uygun gördüğünü ve toplam 500 milyon dolar kredi borcunu sildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Eğitim Bakanlığı, ITT'ye kayıt yaptıran 18 bin bireyin itirazını uygun görmüş ve öğrencileri toplam 500 milyon dolar tutarındaki kredi ödemesinden muaf tutmuştur." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, kar amacı gütmeyen kuruluş statüsündeki ITT'yi, mezun olduktan sonra istihdam olasılıkları ve alınan ders kredilerinin başka okullara aktarabilmesi konusunda öğrencileri yanıltmakla suçladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eğitim Bakanı Miguel Cardona da "Bu kredi affı, ITT'nin defalarca yalan söyleyerek kandırdığı binlerce borçlu öğrenciye hak ettikleri rahatlamayı sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Obama yönetimi zamanında federal yardıma dayalı öğrenci kayıt etmesi yasaklanan ITT, Eylül 2016'da eğitim kampüsünü kapatmıştı.

Eğitim Bakanlığı, ABD'de martta okullar tarafından dolandırılan 72 bin öğrencinin 1 milyar dolar tutarındaki kredi borcunu iptal ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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