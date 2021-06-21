Son dakika haberi | ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials) tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı.

Amerika Birleşik Devletleri Donanması, ülkenin doğu kıyısında başlattığı 'Tam Gemi Şok Denemeleri' (Full Ship Shock Trials) tatbikatı kapsamında ilk patlayıcı testini tamamladı. Patlamada yaklaşık 18 bin kilogram patlayıcı kullanıldı. ABD Jeoloji Kurumu (US Geological Survey), patlamayı 3.9 büyüklüğünde deprem olarak kaydetti.

Uçak gemisi USS Gerald R. Ford, Cuma günü Atlantik Okyanusu'nda seyir halindeyken ilk planlanmış patlayıcı tatbikatını tamamladı. ABD Donanması, patlamanın geminin şok sertliğini ölçmek için yapıldığını açıkladı. ABD Donanması'ndan yapılan açıklamada, 'Sınıfının en üst teknolojili uçak gemisi, geminin savaş koşullarına dayanacak şekilde sertleştirilmesini sağlamak için gelişmiş bilgisayar modelleme yöntemleri, testler ve analizler kullanılarak tasarlandı ve bu şok denemeleri, geminin şok sertliğini doğrulamada kullanılan verileri doğruluyor. Ford'un şok denemeleri, test alanındaki deniz yaşamının bilinen göç kalıplarına saygı göstererek, çevresel azaltma gerekliliklerine uygun bir program dahilinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısı açıklarında yürütülüyor. Ford, ABD Donanması'ndaki en yeni ve en gelişmiş uçak gemisidir. Gemi, Nisan ayında, mürettebatın gerekli tüm testleri tamamladığı, planlanan iyileştirmeleri ve bakımı planlanandan önce tamamladığı ve Ford-Sınıfı sistemlerinin güvenilirliğini artırmak için dersler aldığı 18 aylık başarılı bir teslimat sonrası test ve deneme dönemini kapattı' denildi.

Son dakika haberi | ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
Son dakika haberi | ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
Son dakika haberi | ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı
Son dakika haberi | ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Brezilya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı yarım milyonu geçti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında...
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda yaptığı görüşmesinde, NATO Zirvesi sonrası bölgesel, ikili savunma ve güvenlik konularında...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Selçuk Tekay Demet Özdemir Mehmet Ali Erbil
Spor Aytaç Kara Ozan Tufan Fatih Terim Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | ABD Donanması, savaş gemisi patlayıcı testinde 3.9 büyüklüğünde deprem yarattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 11:54:38. #1.16#

title