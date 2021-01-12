Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanlığının sitesinde Trump'ın görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış
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Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanlığının sitesinde Trump'ın görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış

12.01.2021 00:07 | Son Güncelleme: 12.01.2021 00:11
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanlığının sitesinde Trump'ın görev süresinin dolduğu paylaşımını Bakanlık çalışanı yapmış

Son dakika haberler: ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görev süresinin yerel saatle akşam dolacağına dair paylaşımı Bakanlık çalışanının yaptığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde, Başkan Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görev süresinin yerel saatle akşam dolacağına dair paylaşımı Bakanlık çalışanının yaptığı belirtildi.

Bakanlığın sitesinde Donald Trump'a ait kısımda "Donald Trump'ın görev süresi 11 Ocak 2021 19.44'te dolacaktır", Pence'in biyografi kısmında ise "Pence'in görev süresi 11 Ocak 2021 19.49'da dolacaktır." ifadelerinin olması ülke gündemine oturdu.

Ancak Buzzfeed'e konuşan bazı yetkililer, söz konusu paylaşımı "kızgın bir Bakanlık çalışanının" yaptığını açıkladı.

Söz konusu sayfaların sosyal medyada paylaşılmasının ardından sayfaya erişilemediği görüldü.

Kongre baskını sonrası Trump'ın görevden alınması gündeme gelmişti

ABD Kongresi, 6 Ocak'ta Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu Oylamasını onaylamak üzere ortak oturumla toplanırken, ABD Başkanı Donald Trump taraftarları Beyaz Saray önünde miting düzenlemişti.

Mitinge katılan on binlerce gösterici daha sonra Kongreye yürümüş, polisle göstericiler arasında arbede yaşanırken yüzlerce gösterici barikatları aşıp Kongre binasına girmişti.

Olaylara müdahale etmek üzere Kongreye Ulusal Muhafızlar sevk edilmiş, yaklaşık 4 saat süren baskının ardından güvenlik güçleri asayişi sağlamıştı. Olaylarda biri polis 5 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Bunun üzerine Trump'ın görevden alınması ya da azledilmesi tartışmaları alevlenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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