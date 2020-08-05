Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanlığından Çin'e seyahat eden vatandaşlarına "aşırı dikkatli olmaları" çağrısı
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Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanlığından Çin'e seyahat eden vatandaşlarına "aşırı dikkatli olmaları" çağrısı

Son dakika habere göre ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin hükümetinin son dönemdeki "tutuklama emirlerine" işaret ederek, bu ülkeye seyahat eden ABD vatandaşlarına "aşırı dikkat etmeleri" çağrısında bulundu.

Son dakika haberi! ABD Dışişleri Bakanlığından Çin'e seyahat eden vatandaşlarına
05.08.2020 23:47 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:47

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin hükümetinin son dönemdeki "tutuklama emirlerine" işaret ederek, bu ülkeye seyahat eden ABD vatandaşlarına "aşırı dikkat etmeleri" çağrısında bulundu.

Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Çin'in, aralarında bir ABD vatandaşının da bulunduğu bazı göstericiler hakkında tutuklama emri yayımlamadığını belirterek, "ABD vatandaşlarını, Çin'e giderken ya da Çin içinde seyahat ederken aşırı dikkatli olmaya çağırıyoruz." uyarısında bulundu.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik baskı politikasını sürdürdüğünün de altını çizen Mike Pompeo, "ABD Hazine Bakanlığından, buradaki insan hakları ihlalcilerine karşı Küresel Magnitsky Yasası kapsamındaki yaptırım haklarını kullanmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Pompeo, Çin menşeli telekomünikasyon şirketlerinin ABD ile diğer ülkeler arasında hizmet vermesini istemediğini kaydederek, "Güvenilmez Çin merkezli uygulamaların da ABD'deki mobil uygulama mağazalarından kaldırıldığını görmek isteriz." dedi.

ABD seçimlerine müdahale etmeye çalışanların yakalanması için 10 milyon dolara kadar ödül

Rusya'nın da ABD için bir "ulusal güvenlik" tehdidi olduğuna işaret eden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, 3 Kasım seçimlerine Rusya ve diğer "kötü niyetli aktörlerin" müdahale girişimlerine karşı adım attıklarını duyurdu.

Pompeo, "Yabancı hükümetlerin kontrolü ya da talimatı altında ABD seçimlerine müdahale eden kişilerin tespit edilmesi ve yerinin belirlenmesi için verilecek her bilgiye karşı 10 milyon dolara kadar ödül koyuyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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