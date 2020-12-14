Dışişleri Bakanı Pompeo: "Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz"
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Dışişleri Bakanı Pompeo: "Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz"

14.12.2020 21:24 | Son Güncelleme: 14.12.2020 21:30
Dışişleri Bakanı Pompeo:

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle Savunma Sanayi Başkanlığına ve Savunma Sanayi Başkanı Ali Demir'e yaptırım uygulanacağını duyurarak, "Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S400 hava savunma sistemleri alması nedeniyle Savunma Sanayi Başkanlığına ve Savunma Sanayi Başkanı Ali Demir'e yaptırım uygulanacağını duyurarak, "Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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