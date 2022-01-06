Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla Ukrayna ve İran'ı görüştü - Haberler
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Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla Ukrayna ve İran'ı görüştü

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı, İsrailli mevkidaşıyla Ukrayna ve İran'ı görüştü
AA / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumu" ve İran'la ilgili konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli mevkidaşı Yair Lapid ile "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumu" ve İran'la ilgili konuları ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Blinken ve Lapid, telefonda görüştü. İki bakan, bölgesel ve küresel sorunları konuştu.

Görüşmede, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresifleşen tutumu, İran'ın bölge için teşkil ettiği sorunun" masaya yatırıldığı kaydedilen açıklamada, Blinken'ın, "ABD yönetiminin İsrail'in güvenliğine sıkı bağlılığını vurguladığı" aktarıldı.

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AA / Enes Canlı - Son Dakika Haberleri

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