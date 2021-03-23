Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi...
23.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:42
Gelen son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin