Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi...
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Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi...

23.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:42
Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi...

Gelen son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye uzun bir geçmişimiz olan ve değer verdiğimiz bir müttefikimiz. Türkiye'nin NATO'ya olan bağlılığının sürmesi hepimizin çıkarına.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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