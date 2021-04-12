Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekteri Stoltenberg ile görüştü
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Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekteri Stoltenberg ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, NATO Genel Sekteri Stoltenberg ile görüştü

Son dakika habere göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta NATO'yu ziyaret edecek olan Savunma Bakanı Lloyd Austin'e katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e seyahati öncesi NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın Belçika seyahati öncesi Stoltenberg ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Bakanlık, ikilinin görüşmede Rusya-Ukrayna sınırındaki gerilimi, Afganistan barış görüşmeleri ve yakın zamanda yapılacak olan NATO Zirvesi'ni ele aldığını açıkladı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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