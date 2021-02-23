Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısırlı mevkidaşına insan haklarının iki ülke ilişkilerinin merkezinde olacağını söyledi
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Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısırlı mevkidaşına insan haklarının iki ülke ilişkilerinin merkezinde olacağını söyledi

23.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 23.02.2021 21:06
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısırlı mevkidaşına insan haklarının iki ülke ilişkilerinin merkezinde olacağını söyledi

Son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'daki insan hakları ihlallerine dikkat çektiği ve bu konunun iki ülke ilişkilerinin merkezinde olacağını söylediği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile yaptığı telefon görüşmesinde, Mısır'daki insan hakları ihlallerine dikkat çektiği ve bu konunun iki ülke ilişkilerinin merkezinde olacağını söylediği bildirildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Blinken'ın Şükri ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydetti.

Görüşmede başta terörle mücadele olmak üzere iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin ve bölgesel konuların ele alındığını belirtilen açıklamada, "Bakan, ABD ile Mısır ikili ilişkilerinin merkezinde olacağına vurgu yaptığı Mısır'daki insan hakları konusuna ve Mısır'ın Rusya'dan Su-35 alma ihtimaline ilişkin kaygılarını gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, iki bakanın aynı zamanda Libya konusunu da ele aldıkları aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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