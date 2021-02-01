Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın haftalar içinde nükleer silah elde edecek bir konumda olabileceğini iddia etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın haftalar içinde nükleer silah elde edecek bir konumda olabileceğini iddia etti

01.02.2021 19:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 19:56
Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın haftalar içinde nükleer silah elde edecek bir konumda olabileceğini iddia etti

Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer programı üzerine 2015'te imzalanan anlaşma kapsamındaki kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi durumunda, haftalar içinde nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebileceği iddiasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran'ın nükleer programı üzerine 2015'te imzalanan anlaşma kapsamındaki kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi durumunda, haftalar içinde nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebileceği iddiasında bulundu.

Blinken, NBC televizyonuna verdiği mülakatta gündemdeki dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran ile 2015'te imzalanan ve önceki yönetimin çekildiği Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) anlaşmasına dönülüp dönülmeyeceğine yönelik bir soruya yanıt veren Blinken, İran'ın şartları yerine getirmesi durumunda ABD'nin anlaşmaya dönmek istediğini açıkladı.

Blinken, İran'ın ABD ve müttefikleri ile nükleerden başka birkaç konuyu da içine alacak şekilde kapsamlı, güçlü ve uzun süreli bir anlaşma için masaya oturması gerektiğini ifade etti.

İran'ın aylar içinde nükleer silah elde etmek için gerekli uranyumu zenginleştirecek bir konumda olduğunu öne süren Blinken, Tahran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki kısıtlamaları kaldırmaya devam etmesi durumunda "haftalar içinde nükleer silah için gerekli uranyumu elde edebileceğini" iddia etti.

Rusya'daki protestolar

Rusya'nın, ülkedeki protestolar konusunda ABD'yi suçlamasına yanıt veren Blinken, "Rusya hükümeti, bu konunun bizimle ilgisi olduğunu düşünüyorsa büyük hata yapıyor. Bu konu bizimle ilgili değil. Onlarla ilgilidir. Hükümetle ilgilidir. Rus halkının yolsuzluk, otokrasi konusundaki rahatsızlığı ile ilgilidir." dedi.

Blinken, ABD'nin başta Aleksey Navalnıy'ın zehirlenmesinin ardından ülkeye dönünce tutuklanması olmak üzere Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale girişimi, Solar Winds siber saldırısındaki rolü, ABD'nin Afganistan'daki askerlerinin başına ödül koyması dahil birçok adımını gözden geçirdiğini ve gerektiğinde bunlar için Rusya'ya yaptırım uygulayabileceklerini belirtti.

Suudi Arabistan ile ilişkiler de gözden geçiriliyor

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Suudi Arabistan ile ilişkileri de gözden geçirdiğine dikkati çeken Blinken, Washington ve Riyad arasındaki mevcut ilişkinin ABD menfaat ve değerleri ile uyuşup uyuşmadığına bakacağını ifade etti.

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilmesini, "bir gazeteciye ve ABD'de oturan birine karşı işlenmiş kabul edilemez bir fiil" olarak niteleyen Blinken, CIA ve diğer ABD makamlarının Kaşıkçı'yı öldürme emrini vermekle suçladığı Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı kınamaktan kaçındı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetimi de Kaşıkçı cinayeti konusunda Bin Selman'ı sorumlu tutmaktan kaçınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cansu Dere Özcan Deniz Yıldız Tilbe Bülent Serttaş
Spor Ali Koç Cenk Tosun Mesut Özil Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Manisa Ahmetli Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran'ın haftalar içinde nükleer silah elde edecek bir konumda olabileceğini iddia etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 20:03:37. #1.16#
title