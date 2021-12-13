Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Endonezya'da temaslarda bulunuyor - Haberler
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Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Endonezya'da temaslarda bulunuyor

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Endonezya'da temaslarda bulunuyor
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Endonezya'da Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'ya gelerek Güneydoğu Asya ziyaretine başlayan Blinken, bu kapsamda Widodo ile görüştü.

Blinken'ın yarın ABD'nin Hint-Pasifik stratejisine ilişkin konuşma yapması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Blinken'ın, Malezya ve Tayland'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD'nin Asya'dan sorumlu üst düzey bir yetkilisi, gezi öncesinde yaptığı açıklamada, Blinken'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ilişkileri geliştirme ve Hint-Pasifik ekonomik çerçevesi vizyonuna ilişkin görüşmelerde bulunacağını belirtmişti.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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