Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Çinli mevkidaşı ile 18 Mart'ta Alaska'da görüşecek

Son dakika habere göre Çin'i "küresel rakip" olarak tanımlayan Joe Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile 18 Mart'ta Alaska'da bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ele alacak.

Çin'i "küresel rakip" olarak tanımlayan Joe Biden yönetiminin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile 18 Mart'ta Alaska'da bir araya gelerek iki ülke ilişkilerini ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre 18 Mart'ta gerçekleşecek görüşme Alaska'nın Anchorage kentinde yapılacak.

Görüşmeye, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi de katılacak.

Biden yönetimi ile Çin arasındaki ilk üst düzey temas olarak önem taşıyan görüşmenin, Blinken'ın Japonya ve Güney Kore ziyaretlerinin hemen ardından gerçekleşecek olması dikkati çekti.

Biden yönetiminin geçen hafta açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Kılavuzunda Çin, "ABD'nin küresel ölçekteki rakibi" olarak tanımlanmış ve hem ekonomik hem de askeri alanda Pekin ile rekabetin koşullarına vurgu yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur