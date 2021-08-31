Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya...
Son dakika haberler: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bugünden itibaren Kabil'deki diplomatik varlıklarını askıya aldıklarını ve faaliyetlerini Katar'ın başkenti Doha'ya taşıdıklarını açıkladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan Atalay