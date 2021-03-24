Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman mevkidaşına Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını aktardı
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Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman mevkidaşına Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını aktardı

24.03.2021 01:37 | Son Güncelleme: 24.03.2021 01:47
Son dakika haberi | ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Alman mevkidaşına Kuzey Akım 2 projesine karşı olduklarını aktardı

Son dakika haberlerine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de görüştüğü Alman mevkidaşı Heiko Maas'a "ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine karşı olduğunu" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Brüksel'de görüştüğü Alman mevkidaşı Heiko Maas'a "ABD'nin Kuzey Akım 2 projesine karşı olduğunu" söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Maas arasındaki görüşmede ikili ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın ortak güvenliğimize zarar verme çabalarına karşı ABD'nin müttefiklerimizle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ve aynı şekilde Kuzey Akım 2 boru hattına da karşı olduğunu vurgulamıştır." ifadesi kullanıldı.

Blinken ile Maas arasındaki görüşmede ABD ile Almanya arasındaki ortak çıkarların ve iş birliği alanlarının da altının çizildiği ve ikili ilişkilerin önemine vurgu yapıldığı kaydedildi.

Blinken Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile bir araya geldi

Öte yandan Sözcü Price, Bakan Blinken'ın Alman, Fransız ve İngiliz mevkidaşları ile Brüksel'de ortak bir görüşme de gerçekleştirdiğini ve "ortak meydan okumalara karşı transatlantik ittifak ilişkilerinin önemine vurgu yapıldığını" açıkladı.

Tüm ülkelerin NATO'ya ve transatlantik ilişkilere güçlü şekilde bağlı olduğu vurgulanan açıklamada, bakanların ABD ile AB arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi konusunda kararlı oldukları belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlar Rusya ve Çin kaynaklı meydan okumaları ele aldılar, Afganistan, İran, Libya ve Yemen'deki son durumu görüştüler. Ortak güvenlik ve ekonomik endişeleri ele alırken transatlantik ilişkilerin merkezde olacağını vurguladılar." ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Blinken, küresel sorunların çözümü noktasında Avrupa ülkeleriyle her zaman koordinasyon içinde olacaklarının da mesajını verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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