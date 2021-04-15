Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile asker çekme kararını görüştü
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Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile asker çekme kararını görüştü

Son dakika haberi: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile asker çekme kararını görüştü
Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ülkeden Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunu ele aldı.

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Afganistan'ın başkenti Kabil'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile ülkeden Amerikan askerlerinin çekilmesi konusunu ele aldı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayında yapılan görüşmede, Cumhurbaşkanı Gani, ABD'nin Afganistan'daki askerlerini 11 Eylül'e kadar geri çekme konusunda aldığı karara saygı duyduklarını söyledi.

Afganistan devletinin, askerlerin çekilme sürecinde gereken desteği vereceğini ifade eden Gani, Afgan güvenlik ve savunma güçlerinin vatanlarını savunabilecek gücünün olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken de askerlerin Afganistan'dan çekilmesinin, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin zayıflaması anlamına gelmeyeceğini ifade etti.

ABD'nin Afganistan hükümeti ve halkına verdiği taahhüdüne bağlı kalacağını dile getiren Blinken, Afganistan'a ve güvenlik, savunma güçlerine diplomatik ve insani yardımları sürdüreceklerinin altını çizdi.

Blinken, barış sürecini kolaylaştırmak için çabalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'daki 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini dün açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat

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