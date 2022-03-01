Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Rusya sivilleri hedef alıyor
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın sivilleri hedef aldığını ifade ederek, saldırılarda araçların, otobüslerin ve ambulansların vurulduğunu açıkladı.
İhlas Haber Ajansı - Güncel