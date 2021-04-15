Son dakika haberi! ABD'den, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddiasına dair yeni değerlendirme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! ABD'den, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddiasına dair yeni değerlendirme

Son dakika haberi! ABD'den, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddiasına dair yeni değerlendirme
Anadolu Ajansı / Dildar Baykan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ABD'de Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiğine dair iddiaları araştırdıklarını ve bu iddianın doğruluğuna dair "düşük ila orta güvende" sonuca ulaştıklarını belirtti.

Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Son Dakika: İki ülke arasındaki gerilim yükseliyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara 'savaş boyası' sürüldü
Dünya Rusya'nın bu adımını konuşuyor! 53 yıl sonra bir ilk, tanklara "savaş boyası" sürüldü

ABD'de Joe Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Afganistan'daki Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiğine dair iddiaları araştırdıklarını ve bu iddianın doğruluğuna dair "düşük ila orta güvende" sonuca ulaştıklarını belirtti.

Biden yönetiminden isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, gazetecilerle yaptığı telekonferansta, New York Times'ın Haziran 2020'de ortaya attığı, "Rusya, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif etti" iddiasına yönelik son değerlendirmelerini paylaştı.

Yetkili, "ABD İstihbarat Topluluğu, 2019'ta Rus istihbarat yetkililerinin mali teşvik ve ücret yoluyla Taliban'ı Afganistan'daki Amerikan askerlerine saldırmaya teşvik etme girişiminde bulunduğuna dair düşükten orta dereceye kadar emindir." ifadesini kullandı.

"Personelimizin bu şekilde hedef alınmasını kabul edemeyeceğiz, etmeyeceğiz"

Bu sonucun "düşükten ortaya dereceye" kadar olmasının nedeninin, bölgedeki operasyonel zorluklar olduğunu belirten yetkili, "Bu durum bile, Rusya'nın üzerinde bir yük oluşturmaktadır." yorumunda bulundu.

ABD ve müttefik ülkelerin askerlerinin güvenliği ve iyiliğinin, ABD'nin güvenlik çıkarı meselesi olduğunun altını çizen yetkili, "ABD'li askerler dünyanın birçok yerinde ülkemizi savunup, çıkarlarımızı ve değerlerimizi yükseltmiştir. Personelimizin bu şekilde hedef alınmasını kabul edemeyeceğiz, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu istihbaratın, Rusya'ya yönelik bir dizi yaptırımların açıklandığı gün gelmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Ersun Yanal Cüneyt Çakır Rachid Ghezzal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ABD'den, Rusya'nın Afganistan'daki ABD askerlerinin öldürülmesi için Taliban'a para teklif ettiği iddiasına dair yeni değerlendirme
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 19:35:58. #1.16#

title