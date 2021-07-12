Son dakika haberi... ABD'den Küba'daki hükümet karşıtı göstericilere destek Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... ABD'den Küba'daki hükümet karşıtı göstericilere destek Açıklaması

Son dakika haberi... ABD'den Küba'daki hükümet karşıtı göstericilere destek Açıklaması
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD yönetimi, Küba'da hafta sonu hükümete karşı yapılan protesto gösterilerine destek verdi.

NEW ABD yönetimi, Küba'da hafta sonu hükümete karşı yapılan protesto gösterilerine destek verdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, Küba'nın otoriter rejimi tarafından on yıllardır baskı altında tutulan Küba halkının özgürlük ve kurtuluş çağrısının yanında olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Küba halkı, cesurca temel ve evrensel haklarını savunuyor. Barışçıl protesto ve kendi geleceğini özgürce belirleme haklarına saygı gösterilmelidir." ifadelerine yer verildi.

Küba rejimine, halkın sesini dinleme çağrısı yapılan açıklamada, "Kendilerini zenginleştirmek yerine bu önemli zamanda halkının ihtiyaçlarına hizmet etmeliler." değerlendirmesi yapıldı.

???????Küba'da hafta sonu yapılan protestolarda binlerce kişi, ülkede kötüleşen ekonomik şartlar ve özgürlük talebiyle hükümeti protesto etmişti.

Göstericiler, "Kahrolsun diktatörlük", "Özgürlük istiyoruz" şeklinde sloganlar atmış, sosyal medyada bazı bölgelerde yağma olaylarının yaşandığı görüntüler paylaşılmıştı.

Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Küba televizyonu ve ulusal radyodan seslenerek, "Vatanımızın egemenliğini teslim etmeyeceğiz, tüm devrimcileri, devrimi her yerde savunması için sokaklara çıkmaya çağırıyoruz." diye konuşmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

Erdoğan: 'Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun...
Erdoğan: "Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC'nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç...
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Avrupa'sından Kanada'sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç...
Son dakika haber: Ürdün'de darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası
Son dakika haber: Ürdün'de darbe girişimi davasında yargılanan iki sanığa 15'er yıl hapis cezası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Varank Fahrettin Koca Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli
Magazin Demet Akalın Şeyma Subaşı Zeynep Bastık Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Alper Yılmaz Ahmet Nur Çebi Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... ABD'den Küba'daki hükümet karşıtı göstericilere destek Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 20:30:30. #1.15#

title