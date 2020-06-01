Son dakika haberi | ABD'deki protestolarda muhabir kapkaça uğradı Son dakika gelişmesine göre ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda bir muhabir kapkaç kurbanı oldu.

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda bir muhabir kapkaç kurbanı oldu.

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Protestolar tüm ülkeye yayılırken, şiddet, kundaklama ve yağma olayları her geçen gün artıyor. Alabama eyaletinde bulunan Birmingham kentinde protestolar sırasında bir muhabir, protestocu tarafından kapkaça uğradı. Protestocular muhabire saldırırken, muhabirin arkası dönük olduğu sırada içlerinden biri cüzdanını çalarak olay yerinden kaçtı. - ALABAMA

Kaynak: İHA