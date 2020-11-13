ABD'deki başkanlık yarışında kritik önemdeki Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı
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ABD'deki başkanlık yarışında kritik önemdeki Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı

13.11.2020 22:55 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:33

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde Donald Trump, kritik öneme sahip olan Kuzey Carolina eyaletindeki oyların yüzde 50'sini alarak seçimleri kazandı. Demokrat aday Joe Biden ise Georgia eyaletindeki oyların yüzde 49,52'sini alarak seçimleri kazandı.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde kritik önemdeki Kuzey Carolina eyaletini Cumhuriyetçi Donald Trump, Georgia eyaletini Demokrat Joe Biden kazandı.

KUZEY CAROLİNA'YI TRUMP KAZANDI

Amerikan basınının yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Trump, Kuzey Carolina eyaletindeki oyların yüzde 50'sini alarak seçimleri kazandı. Demokrat aday Biden'ın oy oranı ise 48,6'da kaldı. Bu sonuçla Trump, Biden'ı geride bırakarak hanesine 15 delege daha yazdırdı.

GEORGİA'Kİ SEÇİMLERİ BİDEN KAZANDI

Öte yandan, Biden, Georgia eyaletindeki oyların yüzde 49,52'sini alarak seçimleri kazandı. Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın oy oranı ise 49,23'te kaldı. Biden, bu eyalette hanesine 16 delege daha yazdırmış oldu.

BİDEN 306, TRUMP 232 DELEGEYE ULAŞTI

Mevcut tabloda Biden 306 delegeye ulaşarak başkan olmaya hak kazanırken, Trump 232 delegede kaldı.

ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazanıyor.

ABD'deki başkanlık yarışında kritik önemdeki Kuzey Carolina'yı Trump, Georgia'yı Biden kazandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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