Son dakika haberi! ABD'deki başkanlık yarışında California eyaletini Biden kazandı
04.11.2020 07:25 | Son Güncelleme: 04.11.2020 07:28
Son dakika gündem haberine göre ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.
ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde, en çok delegeye sahip eyalet California'da ipi Demokratların başkan adayı Joe Biden göğüsledi.
Associated Press (AP) haber ajansının yayımladığı resmi olmayan seçim sonuçlara göre, Biden California'da rakibi Donald Trump'ı geride bıraktı.
Böylece Biden hanesine 55 delege yazdırmış oldu.
ABD'de başkanlık seçimlerinde 538 delegenin yarıdan bir fazlası olan 270 delegeye ulaşan isim başkanlık seçimini kazanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan