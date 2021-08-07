Son dakika haberi! ABD, DEAŞ Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi

Bir son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ Mozambik, Eş-Şebab ve Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütlerinin bazı liderlerini "küresel teröristler" listesine aldığını açıkladı.