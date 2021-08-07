Son dakika haberi! ABD, DEAŞ Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi
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Son dakika haberi! ABD, DEAŞ Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi

Son dakika haberi! ABD, DEAŞ Mozambik ve Eş-Şebab liderlerini terör listesine ekledi
Anadolu Ajansı / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ Mozambik, Eş-Şebab ve Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütlerinin bazı liderlerini "küresel teröristler" listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, DEAŞ Mozambik, Eş-Şebab ve Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütlerinin bazı liderlerini "küresel teröristler" listesine aldığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, ABD'nin Afrika'da faaliyet gösteren bazı terör örgütlerine karşı yeni bir adım attığını belirtti.

Blinken, DEAŞ Mozambik'in liderlerinden Bonomade Machude Omar, Cemaat Nusret el-İslam vel-Müslimin örgütünden Sidanag Hitta ve Salem ould Breihmatt ile Eş-Şebab örgütünden Ali Mohamed Rage ve Abdikadir Mohamed Abdikadir adlı kişilerin "Özel Belirlenmiş Küresel Teröristler" listesine eklendiğini bildirdi.

ABD'nin Afrika'daki terörle mücadelesine devam edeceğini belirten Blinken, yeni isimlerin de söz konusu terör listesine eklenebileceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur

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