Son dakika haberi | ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1032...
Son dakika habere göre ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı.
05.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 05.09.2020 16:58
ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1032 artarak 192 bin 146'ya çıktı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA