Son dakika haberi: ABD'de üretici fiyatları ekimde yükselişini sürdürdü
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Son dakika haberi: ABD'de üretici fiyatları ekimde yükselişini sürdürdü

13.11.2020 16:53 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:53
Son dakika haberi: ABD'de üretici fiyatları ekimde yükselişini sürdürdü

Son dakika ekonomi haberi... ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,3 arttı ve son 6 ayda yükselişini sürdürdü.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde beklentileri geride bırakarak aylık yüzde 0,3 arttı ve son 6 ayda yükselişini sürdürdü.

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Mayıs ayından bu yana yükseliş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi yüzde 0,2 artması yönündeydi. ÜFE, eylülde ise aylık yüzde 0,4 artmıştı.

Üretici fiyatları, ekimde yıllık bazda da yüzde 0,5'lik artış gösterdi. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,4 artmasını bekliyordu. ÜFE, eylülde yıllık bazda yüzde 0,4 artış kaydetmişti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 0,8 arttı. Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,2 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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