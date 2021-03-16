Son dakika haberleri! ABD'de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberleri! ABD'de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

16.03.2021 08:57 | Son Güncelleme: 16.03.2021 09:06

Son dakika haberleri... ABD'nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü.

ABD'nin Florida eyaletinde iki kişinin bulunduğu tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra, yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti, otomobildeki bir kadın ve çocuk da yaralandı.

Kaza, ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinin Pembroke Pines ilçesinde meydana geldi. İçinde 2 kişinin bulunduğu Beechcraft 36 Bonanza tipi tek motorlu uçak, kalkıştan hemen sonra yolda ilerleyen bir otomobilin üzerine düştü ve patlama meydan geldi. ABD medyası, kaza sonucu uçaktaki 2 kişinin hayatını kaybettiğini, otomobilin içindeki kadın ve çocuğun da yaralandığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), uçağın düşüş nedeninin henüz belirlenemediğini, incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Son dakika haberleri! ABD'de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! ABD'de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! ABD'de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! ABD'de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri! ABD'de uçak otomobilin üzerine düştü: 2 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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