Son dakika haberi: ABD'de Uber aracını gasp etmeye çalışan iki genç kız, sürücüsünün ölümüne neden oldu
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Son dakika haberi: ABD'de Uber aracını gasp etmeye çalışan iki genç kız, sürücüsünün ölümüne neden oldu

Anadolu Ajansı / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: ABD'de Uber aracını gasp etmeye çalışan iki genç kız, sürücüsünün ölümüne neden oldu

Son dakika haberleri... NEW ABD'nin başkenti Washington'da bir Uber aracını sürücüsü içindeyken gasp etmeye çalışan iki genç kız Mohammad Anwar isimli şoförün ölümüne neden oldu.

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NEW ABD'nin başkenti Washington'da bir Uber aracını sürücüsü içindeyken gasp etmeye çalışan iki genç kız Mohammad Anwar isimli şoförün ölümüne neden oldu.

Washington'da Uber sürücüsü Anwar'ın içinde olduğu aracının iki genç kız tarafından gasp edilmeye çalışıldığı ve o esnada Anwar'ın "Onlar hırsız! Bu benim arabam." diye bağırdığı görüntü medyaya yansıdı.

Gasp sırasında aracın hareket halindeyken yol kenarına çarpıp devrilmesi sonucu 66 yaşındaki Pakistan asıllı Uber sürücüsü Mohammad Anwar geçen salı günü hayatını kaybetti.

Metropolitan Police Departmanından yapılan açıklamada ise 13 ve 16 yaşlarındaki iki genç kızın Anwar'a aracında elektroşok tabancası ile saldırdığı, gasp sırasında kaza yaşandığı ve bu iki kişiye cinayet ve silahlı gasp suçlamaları yöneltildiği bildirildi.

Anwar'ın ailesi ise "GoFundMe" websitesinde yaptığı paylaşımda Anwar'ın 2014'te Pakistan'dan ABD'ye göç ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Betül Yürük

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