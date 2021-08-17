Son dakika haberi... ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 833 kişi öldü
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Son dakika haberi... ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 833 kişi öldü

Son dakika haberi... ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 833 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 622 bin 469'a yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 833 artarak 622 bin 469'a yükseldi.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs bulaşanların sayısı 36 milyon 895 bini geçti.

Ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 833 artarak 622 bin 469'a çıktı.

California, 4 milyon 148 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken; bu eyaleti 3 milyon 356 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 920 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 694 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, Texas'ta 54 bin 379, New York'ta 54 bin 99 olarak kayıtlara geçti.

Yetişkin nüfusun yüzde 72'si en az bir doz aşı oldu

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, yetişkin nüfusun yüzde 72'sine en az bir doz Kovid-19 aşısı uygulandı.

Ülkede 198 milyon 595 binden fazla kişiye ilk doz, 168 milyon 689 binin üzerinde kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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