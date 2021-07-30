Son dakika haberi | ABD'de son 24 saatte 322 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | ABD'de son 24 saatte 322 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberi | ABD'de son 24 saatte 322 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 612 bin 135'e çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 322 artarak 612 bin 135'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, son 24 saatte virüs tespit edilenlerin sayısı 77 bin 564 artışla 34 milyon 756 bin 6'ya yükseldi.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 322 artarak 612 bin 135 oldu.

California, 3 milyon 944 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 3 milyon 120 bini aşkın vakayla Texas ve 2 milyon 523 binden fazla vakayla Florida izledi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından California 64 bin 386 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 53 bin 625, Texas'ta 53 bin 186 oldu.

163 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, 189 milyon 945 binden fazla kişiye ilk doz, 163 milyon 868 binin üzerinde kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 31 milyon 572 bini aşkın vakayla Hindistan ve 19 milyon 839 binden fazla vakayla Brezilya izliyor.

Can kaybında ise ABD'yi, 554 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya ve 423 binden fazla ölümle Hindistan takip ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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