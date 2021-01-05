Son dakika haberi | ABD'de "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamayı yakan aşırı sağcı gözaltına alındı

Edinilen son dakika haberine göre ABD'de aşırı sağcı gruplardan "Proud Boys"un (Gururlu Oğlanlar), liderlerinden biri, başkent Washington'daki Asbury Birleşik Metodist Kilisesi'nde asılı "Siyahların hayatı değerlidir" yazılı flamayı yaktığı için gözaltına alındı.