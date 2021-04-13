Son dakika haberi: ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi davası 3. haftasına girdi
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Son dakika haberi: ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi davası 3. haftasına girdi

Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: ABD'de siyahi Floyd'un öldürülmesi davası 3. haftasına girdi

Son dakika haber... NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasında 3'üncü haftaya girildi.

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NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında dizini ensesine basarak ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin'in yargılanmasında 3'üncü haftaya girildi.

Hennepin Bölge Mahkemesinde devam eden duruşmanın dün sabahki bölümünde tanık kürsüsüne Chicago Northwestern Memorial Hastanesinden kardiyolog Dr. Jonathan Rich çağırıldı.

Floyd'un tıbbi kayıtlarında yüksek tansiyon rahatsızlığı olduğunu belirten Rich, ancak ölüm sebebinin "düşük oksijen seviyesi" kaynaklı olduğunu söyledi.

Rich, savcının Floyd'un ölümünün tıbbi kesinliğe göre olay anında önlenebilir olup olmadığı sorusuna, "Evet, en başta kelepçeli şekilde yüzü üstü yatırılmasa ya da en azından o pozisyonda bayıldıktan sonra çevrilmiş olsaydı inanıyorum ki kesinlikle önlenebilirdi." ifadesini kullandı.

Floyd'un "hayatını tehlike atılacak pozisyonda" kısıtlandığını kaydeden Rich, ölümünde savunma avukatı Eric Nelson'un vurguladığı aşırı doz fentanil kullanımından kaynaklı bir belirti görmediğini de sözlerine ekledi.

-"Annesinin hiç büyümeyen oğlu gibiydi"

Davanın öğleden sonraki kısmında tanık sandalyesine ilk oturan George Floyd'un kardeşi Philonise Floyd, zaman zaman gözyaşlarını tutamayarak ağabeyi George'un aile içinde ve toplumda herkes tarafından ne kadar sevildiğini anlattı.

39 yaşındaki Philonise Floyd, George'un annesine çok düşkün olduğunu belirterek, "Annesinin hiç büyümeyen oğlu gibiydi, onu çok severdi. Annemizi kaybettiğimiz zaman tabutu başında 'Anne, Anne!' diyerek uzun süre ağladı." şeklinde konuştu.

Daha sonra tanık olarak dinlenen ceza ve polis kanunları üzerine uzman Güney Carolina Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Seth Stoughton, Floyd'un polisler için herhangi tehlike riski taşımadığı halde yere yüzü koyun yatırılmasının "uygun" olmadığını söyledi.

Stoughton, polisin sadece direnen zanlıyı kelepçelemek için yüz üstü yatırabileceğini işaret ederek, "Floyd zaten kelepçeliydi. Arabadan indirilirken polise teşekkür etti, kaçma veya tehlike riski yoktu. Zaten polisle iş birliği yapan birini o pozisyona koymak uygun değildi." diye konuştu.

Öte yandan, hakim Peter Cahill, olay günü Floyd'un aracında bulunan ve daha önce davada tanık olarak konuşmak istemediğini belirten arkadaşı Morries Hall'un talebini kabul ettiğini belirtti.

Cahill, ayrıca Chauvin'in avukatı Eric Nelson'un, önceki gün Minnesota'nun Brooklyn Center şehrinde 20 yaşındaki siyahi Daunte Wright'ın polis kurşunu ile öldürülmesinden sonra jüri üyelerinin gündemden etkilenerek adil karar veremeyeceği gerekçesiyle yargılanmanın geri kalan kısmını medyadan ve ailelerinden tecrit edilmiş şekilde geçirmeleri talebini geri çevirdi.

Yaklaşık 4 hafta sürmesi beklenen davada 2. ve 3. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanan Chauvin'in, suçlu bulunması halinde 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki George Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında cinayet ve adam öldürme suçuyla dava açılarak tutuklanmıştı.

Chauvin, 29 Mayıs 2020'den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020'de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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