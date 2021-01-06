Son dakika haberi | ABD'de, siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren iki polis memuru görevden alındı
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Son dakika haberi | ABD'de, siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren iki polis memuru görevden alındı

06.01.2021 21:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 21:54
Son dakika haberi | ABD'de, siyahi Breonna Taylor'ı evinde öldüren iki polis memuru görevden alındı

Son dakika haberler: NEW ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ı evine girerek öldüren iki polis memurunun sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı.

NEW ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Amerikalı Breonna Taylor'ı evine girerek öldüren iki polis memurunun sözleşmelerinin feshedildiği açıklandı.

Louisville Metro Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, 13 Mart 2020'de 26 yaşındaki Taylor'ın dairesine yanlış ihbar üzerine giren ve siyahi kadının ölümüne sebep olan iki polis memurunun görevden el çektirildiği belirtildi.

Olayın ardından yapılan yargılamada, 2 polis memuru ceza almamış ve tepkilere neden olmuştu.

Taylor'ın ölümü

Acil tıp teknisyeni Breonna Taylor, 13 Mart 2020'de Louisville şehrinde polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti.

Taylor'ın ölümü, benzer şekilde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmiş ve Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki protestoların odağı olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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