ABD'de salgın nedeniyle 215 gün ayrı kalan 60 yıllık çift bir araya geldi
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ABD'de salgın nedeniyle 215 gün ayrı kalan 60 yıllık çift bir araya geldi

18.10.2020 12:36 | Son Güncelleme: 18.10.2020 12:40
ABD'de salgın nedeniyle 215 gün ayrı kalan 60 yıllık çift bir araya geldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ayrı kalan 60 yıllık evli çift, 215 gün sonra yeniden buluştu.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ayrı kalan 60 yıllık evli çift, 215 gün sonra yeniden buluştu.

ABD'de 80 yaşındaki Joseph, Eve Loreth çifti koronavirüs nedeniyle 215 gün ayrı kaldıktan sonra yeniden bir araya geldi. Joseph Loreth, hastalığı nedeniyle bacağının kesilmesine bağlı olarak aylarca fizik tedavi gördü. 60 yıllık evli çift, koronavirüs nedeniyle yalnızca telefonla iletişim kurabildi. Joseph Loreth'in tedavisinin sonlanmasıyla çift tekrar bir araya geldi.

ABD'de salgın nedeniyle 215 gün ayrı kalan 60 yıllık çift bir araya geldi
ABD'de salgın nedeniyle 215 gün ayrı kalan 60 yıllık çift bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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