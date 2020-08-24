Son dakika haberi: ABD'de polis tartıştığı siyahi vatandaşa sırtından 7 el ateş etti
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Son dakika haberi: ABD'de polis tartıştığı siyahi vatandaşa sırtından 7 el ateş etti

Son dakika habere göre ABD'de polis, ihbar üzerine geldiği bir adreste tartıştığı siyahi adama sırtından 7 el ateş açtı.

Son dakika haberi: ABD'de polis tartıştığı siyahi vatandaşa sırtından 7 el ateş etti
24.08.2020 11:30 | Son Güncelleme: 24.08.2020 11:35

ABD'de polis, ihbar üzerine geldiği bir adreste tartıştığı siyahi adama sırtından 7 el ateş açtı. Olayın ardından kent genelinde polis şiddetine karşı protestolar başlarken, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

ABD'de son olarak George Floyd'un öldürülmesinin ardından ülke genelinde protestoların fitilini ateşleyen Amerikan polisinin orantısız güç kullanmasına ilişkin benzer bir olay daha yaşandı. ABD'nin Wisconsin eyaletine bağlı Kenosha kentinde bir polis, aile içi şiddet ihbarı üzerine bir adrese geldi. Tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığı ifade edilen Jacob Blake adlı bir siyahi vatandaş ise polis ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı ve daha sonra arabasına yöneldi. Blake, arabasına bindiği sırada bir polis arkasından 7 el ateş etti. Olay anında ikinci bir polis de elinde silahıyla arabanın yanına geldi.

O anlar çevre sakini tarafından saniye saniye kaydedilirken, çevredekilerin büyük panik yaşadığı görüldü. Ağır yaralanan Blake'in, Milwaukee kentindeki Froedtert Hastanesine kaldırıldığı ve sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Görgü tanıkları, Blake'in tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve bu sırada polislerin geldiğini ifade etti.

Wisconsin Valisi Tony Evers yaptığı açıklamada, "Jacob Blake, defalarca arkasından vuruldu. Henüz tüm ayrıntılara sahip olmasak da kesin olarak bildiğimiz şey, eyaletimizde veya ülkemizde kolluk kuvvetlerinde görevli şahısların ellerinde vurulan, yaralanan veya acımasızca öldürülen bir insan olduğu" ifadelerini kullandı.

Wisconsin Adalet Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada ise söz konusu polislerin idari izne ayrıldığı duyuruldu. Avukat Benjamin Crump ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, Blake'in vurulduğu sırada arabada 3 oğlunun bulunduğunu belirtti. Crump, "Bir polisin babasını vurduğunu gördüler. Onlar sonsuza dek travma geçirecek. Memurların bizi koruma görevlerini ihlal etmelerine izin veremeyiz. Çocuklarımız daha iyisini hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Kenosha'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Polisin siyahi vatandaşı vurduğu anların sosyal medyada hızla yayılması üzerine yüzlerce protestocu sokaklara döküldü. Kent genelinde ve Kenosha polis merkezi yakınlarında bir araya gelen göstericiler polis şiddetini protesto ederken, gece saatlerinde kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Öte yandan geçtiğimiz 25 Mayıs'ta Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda 46 yaşındaki siyahi George Floyd'un ölümünün ardından ülke genelinde yaklaşık iki ay süren protestolar düzenlendi. - WASHINGTON

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Kaynak: İHA

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