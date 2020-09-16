ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Taylor'ın ailesine 12 milyon dolar tazminat
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ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Taylor'ın ailesine 12 milyon dolar tazminat

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyah Breonna Taylor'ın martta evine giren polis tarafından öldürülmesinden dolayı ailesine 12 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Taylor'ın ailesine 12 milyon dolar tazminat
16.09.2020 12:02 | Son Güncelleme: 16.09.2020 12:13

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Breonna Taylor'ın Mart ayında evine giren polis tarafından odasında öldürülemesinden dolayı Taylor'un ailesine 12 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi. Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, ayrıca, polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini ifade etti.

Fischer, Taylor'un annesi Tamika Palmer için, " Yaşadığı acıyı hayal bile edemiyorum ve Breonna'nın ölümü için çok üzgünüm" dedi.

NE OLMUŞTU?

Acil tıp teknisyeni siyahi ABD'li Breonna Taylor (26) geçtiğimiz mart ayında polisin evine yaptığı baskında yatak odasında vurularak hayatını kaybetmişti. Taylor'ın ölümü, Floyd'un gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından tüm ülkede ırkçılığı ve polis şiddetini kınayan protestoların yayılmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

Kaynak: DHA

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