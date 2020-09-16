ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Taylor'ın ailesine 12 milyon dolar tazminat ABD'nin Kentucky eyaletinde siyah Breonna Taylor'ın martta evine giren polis tarafından öldürülmesinden dolayı ailesine 12 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi.

ABD'nin Kentucky eyaletinde siyahi Breonna Taylor'ın Mart ayında evine giren polis tarafından odasında öldürülemesinden dolayı Taylor'un ailesine 12 milyon dolar tazminat ödeneceği bildirildi. Louisville Belediye Başkanı Greg Fischer, ayrıca, polis uygulamalarını yeniden düzenleyeceklerini ifade etti. Fischer, Taylor'un annesi Tamika Palmer için, " Yaşadığı acıyı hayal bile edemiyorum ve Breonna'nın ölümü için çok üzgünüm" dedi.