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Son dakika haberi: ABD'de okula silahlı saldırı: en az 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: ABD'de okula silahlı saldırı: en az 4 yaralı

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Michigan eyaletindeki bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi yaralandı.

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu en az 4 kişi yaralandı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

ABD'nin Michigan eyaletinde bir okul, silahlı saldırıya sahne oldu. Eyalete bağlı Detroit kentinin banliyö bölgesinde yer alan Oxford Lisesi'ne silahlı saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Oakland County Şerif Ofisi şerif yardımcısı Michael McCabe, saldırıda en az 4 kişinin yaralandığını, can kaybının ise yaşanmadığını açıkladı. Olayla ilgili 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade eden McCabe, "Bir tabanca da ele geçirildi" dedi.

Yaralıların sağlık durumuna yönelik bir açıklama yapılmazken, olay yerinde çok sayıda polis ve SWAT ekibi çalışmalarını sürdürüyor. - MİCHİGAN

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