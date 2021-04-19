Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bin 216'ya yükseldi
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Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bin 216'ya yükseldi

Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 567 bin 216'ya yükseldi
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 311 artarak 567 bin 216'ya çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 311 artarak 567 bin 216'ya çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 41 bin 632 artarak 31 milyon 670 bin 846'ya yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 311 artarak 567 bin 216'ya çıktı.

ABD'deki vaka sayılarında California 3 milyon 718 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 850 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 168 binden fazla vakayla Florida izledi.

Ölü sayılarında ise California 61 bin 333 ile ilk sırada yer alırken, New York'ta ölü sayısı 51 bin 579 ve Texas'ta 49 bin 595 olarak gerçekleşti.

84 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 131 milyondan fazla kişiye ilk doz, 84 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 15 milyon 61 bini aşkın vakayla Hindistan ve 13 milyon 943 binden fazla vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 373 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 212 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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