Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 563 bin 475'e yükseldi
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Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 563 bin 475'e yükseldi

Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 563 bin 475'e yükseldi

Son dakika haberler... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 865 artarak 563 bin 475'e çıktı.

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NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 865 artarak 563 bin 475'e çıktı.

Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 78 bin 173 artarak 31 milyon 347 bin 697'ye yükseldi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 865 artarak 563 bin 475 oldu.

California 3 milyon 706 binden fazla vaka ve 60 bin 547 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 837 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 134 binden fazla vakayla Florida izliyor.

75 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 122 milyondan fazla kişiye ilk doz, 75 milyonu aşan kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 873 bini aşkın vakayla Brezilya ve 13 milyon 599 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi, 358 bini geçen ölü sayısıyla Brezilya, 210 binden fazla ölümle Meksika izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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