Son dakika haberi: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bin 849'a yükseldi
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Son dakika haberi: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bin 849'a yükseldi

24.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:17
Son dakika haberi: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 543 bin 849'a yükseldi

Son dakika haberleri: NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 543 bin 849'a çıktı.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 854 artarak 543 bin 849'a çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 53 bin 234 artarak 29 milyon 923 bin 370'e yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 854 artarak 543 bin 849'a çıktı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California 3 milyon 646 bin 941 vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 762 bine yakın vakayla Texas ve 2 milyon 16 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 57 bin 798 can kaybıyla önde giden California'yı, 49 bin 462 ölümle New York ve 47 bin 527 ölümle Texas takip ediyor.

Toplam aşılama 128 milyonu geçti

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 128 milyon 217 bini geçti.

Ülkede 83 milyon 930 binden fazla kişiye ilk doz, 45 milyon 533 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 130 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 734 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 298 bine yakın ölüm ile Brezilya, 199 bine yakın ölüm ile Meksika izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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