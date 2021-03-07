Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti
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Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti

07.03.2021 17:55 | Son Güncelleme: 07.03.2021 17:58
Son dakika haberi... ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 524 bini geçti

Son dakika haber... ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1492 artarak 524 bin 364'e çıktı.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1492 artarak 524 bin 364'e çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı son 24 saatte 57 bin 556 artarak 28 milyon 953 bin 250'ye yükseldi.

Ülkede salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1472 artarak 524 bin 364'e ulaştı.

En fazla vaka ve ölüm California'da

California, 3 milyon 596 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 692 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 940 binden fazla vakayla Florida izliyor.

ABD genelinde Kovid-19 kaynaklı 54 bin 134 can kaybıyla da önde giden California'yı 48 bin 247 ile New York ve 45 bin 249 ile Texas takip ediyor.

Salgında vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 11 milyon 210 binden fazla vakayla Hindistan ve 10 milyon 938 bini aşkın vakayla Brezilya geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybı sayısı Hindistan'da 157 binin, Brezilya'da da 264 binin üzerinde seyrediyor.

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke genelinde yapılan toplam aşı sayısının 87 milyon 912 bini geçtiğini duyurdu.

CDC'nin güncellenen verilerine göre, ABD'de 57 milyon 358 binden fazla kişiye ilk doz, 29 milyon 776 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dildar Baykan

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