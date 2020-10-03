Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 213 bin 615'e yükseldi
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Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 213 bin 615'e yükseldi

03.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:46
Son dakika haberi | ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 213 bin 615'e yükseldi

Son dakika haberi: NEW ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

NEW ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 59 bin 223 artışla 7 milyon 559 bin 214'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 889 artarak 213 bin 615'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 778 bine yaklaşırken, yapılan test sayısı da 109 milyon 646 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 826 bin 690 vakayla California listenin başında bulundu. Bunu 797 bin 144 vakayla Teksas ve 711 bin 804 vakayla Florida takip etti.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 289 can kaybıyla ilk sırada yer aldı.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 509 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 882 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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