Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 513 bin 55'e yükseldi
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Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 513 bin 55'e yükseldi

23.02.2021 19:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:51
Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 513 bin 55'e yükseldi

Son dakika habere göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 513 bin 55'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 513 bin 55'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün başlangıcından bu yana 513 bin 55 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 28 milyon 833 bin 424 kişiye ulaştı. Ülkede, 19 milyon 124 bin 216 kişinin iyileştiği ve 9 milyon 196 bin 153 aktif vakanın bulunduğu ifade edildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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