Son dakika haberi: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 299 bin 751'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 299 bin 751'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 299 bin 751kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 16 milyon 45 bin 957 kişiye ulaştı. Ülkede, 9 milyon 336 bin 480 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 409 bin 480 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı