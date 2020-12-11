Son dakika haberi: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 299 bin 751'e yükseldi
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Son dakika haberi: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 299 bin 751'e yükseldi

11.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 11.12.2020 17:16
Son dakika haberi: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 299 bin 751'e yükseldi

Son dakika haberler: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 299 bin 751'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 299 bin 751'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 299 bin 751kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 16 milyon 45 bin 957 kişiye ulaştı. Ülkede, 9 milyon 336 bin 480 kişinin iyileştiği ve 6 milyon 409 bin 480 de aktif vakanın bulunduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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