Son dakika haberi... ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 248 bin 628'e yükseldi

Son dakika dünya haberi... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 bin 628'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 bin 628'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 248 bin 628 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 879 bin 335 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 729 bin 294 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı