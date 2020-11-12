Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 247 bin 457'ye yükseldi
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Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 247 bin 457'ye yükseldi

12.11.2020 17:11 | Son Güncelleme: 12.11.2020 17:15
Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 247 bin 457'ye yükseldi

Bir son dakika haberine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 bin 457'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 247 bin 457'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 247 bin 457 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 716 bin 360 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 651 bin 140 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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