Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 243 bin 807'ye yükseldi

Son dakika haberlerine göre ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 243 bin 807'ye yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 243 bin 807'ye yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 243 bin 807 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 10 milyon 297 bin 351 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 484 bin 54 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı