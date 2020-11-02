Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 236 bin 504'e yükseldi
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Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 236 bin 504'e yükseldi

02.11.2020 17:32 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:36
Son dakika haberi! ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 236 bin 504'e yükseldi

Son dakika dünya haberi... ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 bin 504'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 236 bin 504'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 236 bin 504 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 9 milyon 478 bin 224 kişiye ulaştı. Ülkede, 6 milyon 104 bin 497 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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