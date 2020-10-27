Son dakika haberi: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 231 bin 174'e yükseldi

Son dakika haberler: ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 231 bin 174'e yükseldi.

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 231 bin 174'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 231 bin 174 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 966 bin 581 kişiye ulaştı. Ülkede, 5 milyon 835 bin 330 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı